У Києві готуються розгорнути Пункти незламності — КМДА

У Києві готують до розгортання Пункти незламності. З минулого року у столиці продовжують функціонувати 20 Пунктів, ще 462 наразі у режимі готовності.

Про це повідомили в КМВА у відповідь на запит Суспільного.

Наразі Київ вживає всіх необхідних заходів для розгортання й забезпечення функціонування Пунктів незламності. Водночас, коли саме у столиці відновлять роботу всі Пункти, у відомстві не озвучили.

Зазначається, що інформацію про місця розташування та графіки роботи Пунктів опублікують незабаром. Окрім цього, планують оновити мапи пунктів обігріву.

Нагадаємо, що загалом у 2022 році в Києві функціонувало 1011 пунктів. 767 із них — підготувала міська влада, ще 244 — ДСНС та приватні структури.

Фото: КМВА