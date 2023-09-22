"Київзеленбуду" погрожують судом, якщо вони не спиляють 90-річний каштан біля Пейзажної алеї

Керівництво Національного музею історії України і Федор Андрощук подадуть у суд на КО "Київзеленбуд", якщо підприємство не спиляє 90-річний каштан біля Пейзажної алеї.

Про це повідомила Ольга Сумська.

"Ви собі уявляєте?І це після того, що ми особисто напередодні домовились з паном Федором Андрощуком - директором музею, що він готовий нас підтримати", - пише акторка.

За словами Сумської, вона намагалася потрапити на прийом до директора, але він сказав, що спілкуватиметься тільки через юристів та офіційні листи.

Раніше ми писали, що 12 вересня на Пейзажній алеї працівники «Київзеленбуду» хотіли зрізати 90-річний каштан на замовлення Музею історії України.

На той момент біологиня Настя Глущенко разом з арбористом Володимиром Ветроградським і депутатками Ксенією Семеновою та Євгенією Кулебою вже декілька місяців боролися за збереження дерева та зібрали разом з киянами гроші на його лікування.

Зрештою вмовити адміністрацію музею відтермінувати спилення вдалося акторці Ользі Сумській, яка підтримала ініціативу активістів.

Фото: Настя Глущенко, Ольга Сумська