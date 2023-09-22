"Київзеленбуду" погрожують судом, якщо вони не спиляють 90-річний каштан біля Пейзажної алеї

1351
Валерія Гуржий
share share

Керівництво Національного музею історії України і Федор Андрощук подадуть у суд на КО "Київзеленбуд", якщо підприємство не спиляє 90-річний каштан біля Пейзажної алеї.

Про це повідомила Ольга Сумська.

"Ви собі уявляєте?І це після того, що ми особисто напередодні домовились з паном Федором Андрощуком - директором музею, що він готовий нас підтримати", - пише акторка.

За словами Сумської, вона намагалася потрапити на прийом до директора, але він сказав, що спілкуватиметься тільки через юристів та офіційні листи.

Раніше ми писали, що 12 вересня на Пейзажній алеї працівники «Київзеленбуду» хотіли зрізати 90-річний каштан на замовлення Музею історії України.

На той момент біологиня Настя Глущенко разом з арбористом Володимиром Ветроградським і депутатками Ксенією Семеновою та Євгенією Кулебою вже декілька місяців боролися за збереження дерева та зібрали разом з киянами гроші на його лікування.

Зрештою вмовити адміністрацію музею відтермінувати спилення вдалося акторці Ользі Сумській, яка підтримала ініціативу активістів.

Фото: Настя Глущенко, Ольга Сумська

Опубліковано: 22 вересня 2023
share share
На Хрещатику відкрився «Юджин Фуд Хол» з 6 гастрономічними форматами На Хрещатику відкрився «Юджин Фуд Хол» з 6 гастрономічними форматами Активісти представили концепцію Soloma Sport, який пропонують побудувати замість ЖК – візуалізації Активісти представили концепцію Soloma Sport, який пропонують побудувати замість ЖК – візуалізації Слово "росія" можна писати з маленької літери - Нацкомісія зі стандартів мови Слово "росія" можна писати з маленької літери - Нацкомісія зі стандартів мови Дивіться, як відновлюють будинки у Львові, зруйновані через російський обстріл Дивіться, як відновлюють будинки у Львові, зруйновані через російський обстріл Сквот-Город: Як у дворику на Терещенківській вирощують овочі та зелень Сквот-Город: Як у дворику на Терещенківській вирощують овочі та зелень Історичну вивіску автостанції на Подолі реставрують Історичну вивіску автостанції на Подолі реставрують 200-річна будівля на Подолі отримає охоронний статус 200-річна будівля на Подолі отримає охоронний статус Консультативна рада Департаменту культурної спадщини схвалила знесення історичної будівлі на Рейтарській Консультативна рада Департаменту культурної спадщини схвалила знесення історичної будівлі на Рейтарській
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.