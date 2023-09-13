На Пейзажці хочуть зрізати 80-літній каштан: як долучитися до порятунку дерева

466
Ірина Маймур
share share

12 вересня на Пейзажній алеї працівники «Київзеленбуду» хотіли зрізати 80-річний каштан на замовлення Музею історії України.

Однак цьому вдалося завадити, пише біологиня Настя Глущенко.

Вона разом з арбористом Володимиром Ветроградським і депутатками Ксенією Семеновою та Євгенією Кулебою вже декілька місяців боролися за збереження історичного дерева.

Зрештою вмовити адміністрацію музею відтермінувати спилення вдалося акторці Ользі Сумській, яка підтримала ініціативу активістів. Якщо історичне дерево вилікують, воно залишиться на Пейзажці.

«Його можна вилікувати! Це нормальна практика для європейських держав, у нас із цим не заморочуються, а просто знищують!», — заявила Сумська.

За словами депутатки Євгенії Кулеби, дерева на Пейзажці раніше не були на балансі музею. Наразі вони вже там є, однак Мінкульт не виділяє гроші на догляд. Декілька дерев було визнано аварійними. Через випадок, коли гілка травмувала іноземного туриста, керівництво музею вирішило якнайшвидше зрізати дерева.

Лікуванням дерева наразі займається арборист Володимир Ветроградський. Він зазначає, що каштану майже 80 років, в умовах міста він може прожити 200 років, а в разі сприятливих умов для кореневої системи — навіть 350 років.

Аби врятувати хворе дерево, необхідно 50 700 гривень. Щоб долучитися до збору коштів на лікування, переходьте за посиланням.

Фото: Настя Глущенко, Ольга Сумська

Опубліковано: 13 вересня 2023
share share
Чотири українки увійшли до щорічного рейтингу 100 Next від журналу Time Чотири українки увійшли до щорічного рейтингу 100 Next від журналу Time На розчищення річки Либідь виділили майже 15 млн гривень — Prozorro На розчищення річки Либідь виділили майже 15 млн гривень — Prozorro Стрічка Babe, легка овочева паста та французьке розе “з поросям” — плани на вечір Стрічка Babe, легка овочева паста та французьке розе “з поросям” — плани на вечір У Києві та Львові зросла вартість оренди квартир У Києві та Львові зросла вартість оренди квартир У Львові відкрили перший вуличний майданчик Strong Workout: фото У Львові відкрили перший вуличний майданчик Strong Workout: фото Два проєкти українських дизайнерів потрапили в лонгліст найкращих інтер’єрів Dezeen Awards 2023 Два проєкти українських дизайнерів потрапили в лонгліст найкращих інтер’єрів Dezeen Awards 2023 Біля метро «Видубичі» відкрили кав’ярню Bo.Coffee з кавою, круасанами і сніданками Біля метро «Видубичі» відкрили кав’ярню Bo.Coffee з кавою, круасанами і сніданками Міненерго розробило графіки відключень світла, які діятимуть у разі обстрілів Міненерго розробило графіки відключень світла, які діятимуть у разі обстрілів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.