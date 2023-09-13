На Пейзажці хочуть зрізати 80-літній каштан: як долучитися до порятунку дерева

12 вересня на Пейзажній алеї працівники «Київзеленбуду» хотіли зрізати 80-річний каштан на замовлення Музею історії України.

Однак цьому вдалося завадити, пише біологиня Настя Глущенко.

Вона разом з арбористом Володимиром Ветроградським і депутатками Ксенією Семеновою та Євгенією Кулебою вже декілька місяців боролися за збереження історичного дерева.

Зрештою вмовити адміністрацію музею відтермінувати спилення вдалося акторці Ользі Сумській, яка підтримала ініціативу активістів. Якщо історичне дерево вилікують, воно залишиться на Пейзажці.

«Його можна вилікувати! Це нормальна практика для європейських держав, у нас із цим не заморочуються, а просто знищують!», — заявила Сумська.

За словами депутатки Євгенії Кулеби, дерева на Пейзажці раніше не були на балансі музею. Наразі вони вже там є, однак Мінкульт не виділяє гроші на догляд. Декілька дерев було визнано аварійними. Через випадок, коли гілка травмувала іноземного туриста, керівництво музею вирішило якнайшвидше зрізати дерева.

Лікуванням дерева наразі займається арборист Володимир Ветроградський. Він зазначає, що каштану майже 80 років, в умовах міста він може прожити 200 років, а в разі сприятливих умов для кореневої системи — навіть 350 років.

Аби врятувати хворе дерево, необхідно 50 700 гривень. Щоб долучитися до збору коштів на лікування, переходьте за посиланням.

Фото: Настя Глущенко, Ольга Сумська