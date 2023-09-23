Мешканці будинку на Жилянській отримають грошову компенсацію, якщо будинок не підлягатиме відновленню

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Валерія Гуржий
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Якщо повторна експертиза визнає будинок на Жилянській таким, який не підлягає відновленню, то у КМДА розглядатимуть заяви про компенсацію за знищене нерухоме майно.

Про це розповів заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Сума компенсації може становити орієнтовно від 3 млн грн за квартиру, площею 32,6 кв. метрів, та до 8,3 млн грн за квартиру, площею 103,3 кв. метри.

«Наразі міська Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені внаслідок збройної агресії росії об’єкти нерухомого майна вже отримала одну заяву на компенсацію за зруйновану квартиру в будинку на вул. Жилянська, 116-А. Однак розгляд цієї заяви Комісія буде вимушена тимчасово зупинити у зв’язку з проведенням інструментального обстеження будинку», – повідомив Вячеслав Непоп.

За його словами, враховуючи, що технічне обстеження будинку, яке ініціювали мешканці, проводилося візуальним та аналітичним способами, місто прийняло рішення провести детальне обстеження з інструментальним дослідженням конструкцій будинку на вул. Жилянській, 116-А із залученням фахівців організацій, які мають відповідне спеціальне обладнання.

«Коли ми отримаємо результати обстеження, зможемо повернутися до питання компенсації. І, якщо повторна експертиза визнає будинок таким, який не підлягає відновленню, ми розглядатимемо заяви про компенсацію за знищене нерухоме майно», – зауважив Вячеслав Непоп.

Раніше ми писали, що повторну експертизу призначуть для історичного будинок на вулиці Жилянській 116А, який був зруйнований у жовтні російський дрон.

Нагадаємо, що день обстрілу міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що будинок є аварійним і не підлягає відновленню. Дослідження, яку провело комунальне підприємство КМДА «Київекспертиза», зробили одразу, у той самий день, коли в будинок влучив ворожий БПЛА. Заступник голови КМДА Микола Поворозник, посилаючись на висновки експертизи, заявив, що будинок старий, має дерев’яні перекриття і його неможливо відбудувати.

Після чого жителі будинку планували звернутися до Володимира Зеленського та Віталія Кличка, аби відновити історичну будівлю.

Фото: Будинок на Жилянській / Facebook, Ксенія Семенова

Опубліковано: 23 вересня 2023
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