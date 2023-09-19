У будинку на Жилянській, який зруйнував російський дрон, проведуть ще одну експертизу

Повторну експертизу призначуть для історичного будинок на вулиці Жилянській 116А, який був зруйнований у жовтні російський дрон.

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

"Після десятка публікацій в пресі, в тому числі міжнародній, Непоп вирішив призначити справжню експертизу будинку на Жилянській. Одночасно, звісно, обізвавши поганою експертизу, яку робила держава на замовлення мешканців", - написала вона.

Раніше ми писали, що державне підприємство «Київський промбудпроект» провело експертизу та дійшло висновку, що історичний будинок на вулиці Жилянській 116А, зруйнований у жовтні дроном рф, можна відновити.

Нагадаємо, що день обстрілу міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що будинок є аварійним і не підлягає відновленню. Дослідження, яку провело комунальне підприємство КМДА «Київекспертиза», зробили одразу, у той самий день, коли в будинок влучив ворожий БПЛА. Заступник голови КМДА Микола Поворозник, посилаючись на висновки експертизи, заявив, що будинок старий, має дерев’яні перекриття і його неможливо відбудувати.

Після чого жителі будинку планували звернутися до Володимира Зеленського та Віталія Кличка, аби відновити історичну будівлю.

Фото: Будинок на Жилянській / Facebook, Ксенія Семенова