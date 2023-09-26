У Львові облаштовують понад 300 антипаркувальних стовпчиків

У Львові почали встановлення майже 350 обмежувальних стовпчиків на вул. П. Орлика.

Їх облаштовують біля ринку й торгових закладів, аби водії не паркувалися на тротуарах, повідомили у «Львівавтодорі».

Відповідне рішення прийняли після відкриття реконструйованої вул. П. Орлика через те, що водії активно паркувалися на нових хідниках із тактильною плиткою. Щоб унеможливити заїзд автівок на тротуари, вирішили встановити антипаркувальні стовпці, і цього тижня вже розпочали роботи.

У Львівавтодорі» заявляють, що загалом у рамках реконструкції вул. П. Орлика облаштували майже сотню паркомісць. У відомстві закликають водіїв використовувати саме їх, а не тротуари.

Фото: «Львівавтодор»