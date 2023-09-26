У Львові облаштовують понад 300 антипаркувальних стовпчиків

150
Ірина Маймур
share share

У Львові почали встановлення майже 350 обмежувальних стовпчиків на вул. П. Орлика.

Їх облаштовують біля ринку й торгових закладів, аби водії не паркувалися на тротуарах, повідомили у «Львівавтодорі».

Відповідне рішення прийняли після відкриття реконструйованої вул. П. Орлика через те, що водії активно паркувалися на нових хідниках із тактильною плиткою. Щоб унеможливити заїзд автівок на тротуари, вирішили встановити антипаркувальні стовпці, і цього тижня вже розпочали роботи.

У Львівавтодорі» заявляють, що загалом у рамках реконструкції вул. П. Орлика облаштували майже сотню паркомісць. У відомстві закликають водіїв використовувати саме їх, а не тротуари.

Фото: «Львівавтодор»

Опубліковано: 26 вересня 2023
share share
Мінкульт визнав цілісною пам'ятку архітектури на Рейтарській, яку почали демонтувати Мінкульт визнав цілісною пам'ятку архітектури на Рейтарській, яку почали демонтувати «Укрзалізниця» запустила перший у світі автономний поїзд-кухню «Укрзалізниця» запустила перший у світі автономний поїзд-кухню Спорт, танці та лекції: "Життєлюб" відкриє простір на Оболоні для людей 55+ Спорт, танці та лекції: "Життєлюб" відкриє простір на Оболоні для людей 55+ У Львові відреставрували історичну браму біля фабрики Левинського: фото У Львові відреставрували історичну браму біля фабрики Левинського: фото 200-річний будинок на Подолі, який напередодні почали розбирати, визнали об'єктом культурної спадщини 200-річний будинок на Подолі, який напередодні почали розбирати, визнали об'єктом культурної спадщини Місто не дозволить забудувати землі на Микільській Слобідці, які виставили на продаж Місто не дозволить забудувати землі на Микільській Слобідці, які виставили на продаж Пам'ятку на Рейтарській почали демонтувати без погодження ЮНЕСКО Пам'ятку на Рейтарській почали демонтувати без погодження ЮНЕСКО У Львові обладнали укриття автоматичною системою відкриття дверей від Ajax У Львові обладнали укриття автоматичною системою відкриття дверей від Ajax
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.