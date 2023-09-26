200-річний будинок на Подолі, який напередодні почали розбирати, визнали об'єктом культурної спадщини

До переліку об'єктів культурної спадщини Києва внесли 200-річний будинок на Подолі, з якого напередодні почали знімати дах.

Про це повідомили у КМДА.

Йдеться про старовинну будівлю на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 13.

Окрім того, Департамент охорони культурної спадщини, аби попередити можливе знесення будівлі, вже надав доручення профільним фахівцям розпочати дослідження та збір необхідних архівних, бібліографічних матеріалів щодо вказаного об’єкта для подальшого розгляду і надання пам’яткоохоронного статусу.

Інспектори Департаменту неодноразово оглядали об’єкт: виявили встановлений паркан з інформаційним щитом, зафіксували частковий демонтаж покрівлі будинку. Замовнику робіт вручено припис із відповідними пам’яткоохоронними вимогами.

Раніше ми писали, що будівля на Набережно-Хрещатицькій, 13 з якої у серпні почали знімати дах, отримає охоронний статус.

Будинок на Набережно-Хрещатицькій, 13 не є пам’яткою, однак розташований на території Історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

Ділянкою, де зараз розташована будівля, з липня 1812 року володів купець Михайло Бубнов. Він спорудив на території одноповерхову наріжну кам’яницю і облаштував там лазні. Після 1884 року частину приміщень у садибі Бубнових переобладнали під житло й торгівлю.

Що ж до колишнього корпусу «загальних лазень», то у 1890-х роках там розташовувалася молитовня для юдеїв. У 1902-му її перенесли на іншу вулицю, а спадкоємці Бубнова надали частину садиби під розширення міської електростанції.

На початку 1910-х років садиба перейшла у власність акціонерного товариства «Електричне підприємство». За радянських часів її націоналізували. Відтоді будинок використовували для всіляких допоміжних потреб. Бічні й тильний фасади, горище й дах зазнали реконструкції. У пострадянський період у будинку № 13 містилися комерційні заклади, останнім часом — фітнес-центр.

Фото: КМДА