200-річна будівля на Подолі отримає охоронний статус

Будівля на Набережно-Хрещатицькій, 13 з якої у серпні почали знімати дах, отримає охоронний статус.

Про це повідомила депутатка Євгенія Кулеба.

Співробітниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА повідомила, що в будівлі були єврейські молитовні лазні. Тому комісія підтримала передачу документів в Мінкульт для надання охоронного статусу.

Також окремо акцентували, що будівля має відношення до релігійної спільноти.

Раніше ми писали, що у Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 13 почали розбирати дах будинку 1822 року.

Будинок на Набережно-Хрещатицькій, 13 не є пам’яткою, однак розташований на території Історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

Ділянкою, де зараз розташована будівля, з липня 1812 року володів купець Михайло Бубнов. Він спорудив на території одноповерхову наріжну кам’яницю і облаштував там лазні. Після 1884 року частину приміщень у садибі Бубнових переобладнали під житло й торгівлю.

Що ж до колишнього корпусу «загальних лазень», то у 1890-х роках там розташовувалася молитовня для юдеїв. У 1902-му її перенесли на іншу вулицю, а спадкоємці Бубнова надали частину садиби під розширення міської електростанції.

На початку 1910-х років садиба перейшла у власність акціонерного товариства «Електричне підприємство». За радянських часів її націоналізували. Відтоді будинок використовували для всіляких допоміжних потреб. Бічні й тильний фасади, горище й дах зазнали реконструкції. У пострадянський період у будинку № 13 містилися комерційні заклади, останнім часом — фітнес-центр.

Фото: Дмитро Перов