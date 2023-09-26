У Львові відреставрували історичну браму біля фабрики Левинського: фото

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Ірина Маймур
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У Львові відновили історичну браму в будинку на вулиці С. Єфремова, 38.

Про це повідомляє ЛКП «Бюро спадщини», яке й координувало реставраційні роботи.

За словами майстра-реставратора Василя Гришканича, дверна коробка брами деформувалася, низ прогнив, а саме дерев’яне полотно було пошкоджене в багатьох місцях. Також не вистачало багатьох елементів оздоблення, а засклення потребувало заміни.

Спеціалісти відновили втрачені елементи, відреставрували ковану решітку з каштановими листками, встановили нове засклення й ручки. Дерев’яну браму вкрили акриловою лазур’ю і бейцем.

Мешканцям так сподобався результат реставрації, що вони вирішили вже приватно відреставрувати внутрішні двері-ковбойки.

Загальна вартість реставраційних робіт становила 68 000 гривень. Із цієї суми місто оплатило 47 600 гривень. Іншу частину коштів надали мешканці, які раніше подали заявку на участь у міській програмі співфінансування.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»

Опубліковано: 26 вересня 2023
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