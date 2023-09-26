У Львові відкриють урбан-парк із кінотеатром і майданчиками для вуличного футболу і стрітболу

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Ірина Маймур
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30 вересня у Львові відкриють перший безкоштовний тактичний урбан-парк.

Про це виданню ШоТам повідомила громадська організація Urban Reform.

Парк стане частиною Urban Camp Lviv, що входить до мережі міських просторів «ТВОРИ!»

На новій локації облаштують майданчики для стрітболу та стріт-футболу, вуличний кінотеатр і публічний простір з лавками та рослинними насадженнями.

Парк називають тактичним, бо створять максимально гнучкий простір, аби час від часу додавати до нього нові локації або змінювати наявні.

Першим івентом, який пройде на території нової урбан-локації, стане Фестиваль вуличних культур.

Фото: ШоТам/Urban Reform

Опубліковано: 26 вересня 2023
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