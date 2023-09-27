На Солом’янці не будуть замальовувати мурал канадського митця рекламою горілки

У Солом’янському районі на вулиці Липківського, 8 не будуть замальовувати наявний мурал канадського митця стінописом із прихованою рекламою горілки. Мешканці будинку виступили проти.

Про це виданню The Village Ukraine повідомив очільник БФ «Для моєї України» Сергій Москалюк.

«Як тільки вийшла одна людина, яка була проти, ми зупинили роботи. Я приїхав і зупинив проєкт. Сьогодні конструкції вже розбирають», — зазначив Москалюк.

Жителі дому повідомили, що їхній будинок не утеплений, а під’їзди не відремонтовані. Тож історія зі створенням муралу зараз не на часі. Натомість Москалюк хотів допомогти з поданням проєкту на програму з енергоефективності і внести перший внесок (50 000 гривень). Також він пропонував прибрати слоган «Український характер» і заднє тло, але залишити військових. Але жителі відмовились від усіх його пропозицій.

Фото: Євгенія Кулеба