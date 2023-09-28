Біля Театральної відреставрували старовинний ліхтар-вказівник: фото

На вулиці Чикаленка (колишній Пушкінській) відреставрували автентичний ліхтар-вказівник, яких більше не лишилося в місті. Його відновив колекціонер та активіст Павло Третьяков.

Про це повідомив краєзнавець Антон Короб.

Ліхтар розташований в арці прибуткового будинку Баксанта, зведеного в 1909–1912 роках. Дім у стилі орнаментальний модерн спроєктував архітектор Йосип Зекцер.

Досліджуючи будівлю, Третьяков звернув увагу на коробку, що висіла на модернових тягах-смугах та сітці рабиця. Вона виконувала в підворітті функцію стулки — закривала простір проїзного тунелю «арки» над брамою. Як виявилося, цей елемент є автентичним, так само, як і брама й інші артефакти будинку.

Провівши дослідження, фахівці встановили, що знайшли єдиний серед усіх збережених тодішніх будинків Києва внутрішньоарковий надбрамний ліхтар-вказівник дому. Усередині коробки ліхтаря реставратор виявив залишки оригінального напису на матовому склі з тодішньою назвою вулиці і номером будинку.

Фото: Антон Короб