У Харкові планують збудувати першу в Україні підземну школу

Першу в Україні школу під землею, що буде відповідати сучасним нормативним вимогам до захисних споруд планують побудувати у Харкові.

Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Таке укриття дасть змогу продовжити безпечне очне навчання тисячам харківських дітей навіть під час ракетних загроз», — прокоментував міський голова.

Водночас він відзначає, що Харків продовжуватиме інвестувати в освіту і ні на гривню не скоротить видатки на освітянський напрямок як цьогоріч, так і наступного року. На це не вплине навіть брак бюджетних коштів і важке завдання збалансувати місцевий бюджет з урахуванням наявного дефіциту.

Раніше ми писали , що у харківському метро обладнали класи для навчання. В підземці облаштували кабінети для занять 60-ти класів. Повноцінно навчання почалося 4-го вересня.

Фото: Харківська міська рада