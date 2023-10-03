У Києві працює прийом каштанів: де і скільки коштує

У Києві пункти прийому вторсировини почали приймати каштани.
Потім їх продають фармацевтичним компаніям, а ті використовують їх як сировину для виготовленні різних препаратів. Кілограм каштанів у Києві можна продати за 4 гривні.
Київміськвторресурси приймає вторсировину за такими адресами:
- вулиця Шкільна, 59
- вулиця Євгена Маланюка, 112
- вулиця Михайла Грушевського, 6
- вулиця Гагаріна, 12
- вулиця Грушевського, 1А
- Чудновського 7A
- вулиця Ованеса Туманяна, 1-
- вулиця Олександра Сабурова, 3А
- вулиця Олени Теліги, 25Б
- Оболонський проспект, 28Г
- вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 24
Фото: Міла Іванцова, Unsplash\Clémence Taillez