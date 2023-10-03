У Києві працює прийом каштанів: де і скільки коштує

У Києві пункти прийому вторсировини почали приймати каштани.

Потім їх продають фармацевтичним компаніям, а ті використовують їх як сировину для виготовленні різних препаратів. Кілограм каштанів у Києві можна продати за 4 гривні.

Київміськвторресурси приймає вторсировину за такими адресами:

вулиця Шкільна, 59

вулиця Євгена Маланюка, 112

вулиця Михайла Грушевського, 6

вулиця Гагаріна, 12

вулиця Грушевського, 1А

Чудновського 7A

вулиця Ованеса Туманяна, 1-

вулиця Олександра Сабурова, 3А

вулиця Олени Теліги, 25Б

Оболонський проспект, 28Г

вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 24

Фото: Міла Іванцова, Unsplash\Clémence Taillez