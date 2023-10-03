У Києві працює прийом каштанів: де і скільки коштує

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Валерія Гуржий
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У Києві пункти прийому вторсировини почали приймати каштани.

Потім їх продають фармацевтичним компаніям, а ті використовують їх як сировину для виготовленні різних препаратів. Кілограм каштанів у Києві можна продати за 4 гривні.

Київміськвторресурси приймає вторсировину за такими адресами:

  • вулиця Шкільна, 59
  • вулиця Євгена Маланюка, 112
  • вулиця Михайла Грушевського, 6
  • вулиця Гагаріна, 12
  • вулиця Грушевського, 1А
  • Чудновського 7A
  • вулиця Ованеса Туманяна, 1-
  • вулиця Олександра Сабурова, 3А
  • вулиця Олени Теліги, 25Б
  • Оболонський проспект, 28Г
  • вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 24

Фото: Міла Іванцова, Unsplash\Clémence Taillez

Опубліковано: 03 жовтня 2023
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