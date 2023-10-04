На Дарниці запустять автобус, що возитиме містян із віддаленої лісової зони

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Ірина Маймур
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У Дарницькому районі Києва запустять автобусний маршрут № 105 між Дарницьким лісництвом та Бориспільським шосе.

Про це повідомили в Дарницькій РДА.

Про відновлення цього маршруту адміністрацію просили місцеві мешканці.

Автобус № 105 курсуватиме від вулиці Тростянецької до Бориспільського шосе. Маршрут організували через вулиці Архітектора Вербицького, Вірменську, Ташкентську, Старобориспільську та Харківську площу до Дарницького лісництва.

За словами очільника Дарницької РДА Миколи Калашника, маршрут № 105 розпочне роботу в найкоротші терміни.

Раніше ми писали, що у Києві запускають новий автобусний маршрут від метро «Харківська» до вулиці Володимирської.

Фото: Дарницька РДА

Опубліковано: 04 жовтня 2023
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