Літній майданчик ресторану Boho виявився незаконним: власник пообіцяв його знести

Літній майданчик ресторану Boho на Печерську є капітальною спорудою, тому міська влада видала припис власнику на демонтаж.

Про це повідомив директор департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов, пише "Економічна правда".

За його словами, Департамент земельних ресурсів зафіксував порушення, тому в КМДА вирішили анулювати дозвіл на розміщення сезонного майданчика.

"Інспектор вніс припис власнику щодо демонтажу вказаної споруди. Власник, ФОП Ростислав Ручко, направив лист на КП щодо демонтажу вказаного обʼєкту власними силами до 15 жовтня 2023", – повідомив Буділов.

Як ми раніше писали, поліція оштрафувала ресторан Boho на Печерську за роботу під час комендантської години.