Київський ресторан Boho оштрафували за роботу під час комендантської години

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Ірина Маймур
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Поліція оштрафувала ресторан Boho на Печерську за роботу під час комендантської години.

Зазначається, що, попри обмеження, встановлені на період воєнного стану, заклад працював після 23:00 і продавав відвідувачам алкоголь у заборонений час.

На адміністратора ресторану склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф від 6800 до 13600 гривень.

Раніше про роботу Boho попри встановлену комендантську годину повідомив журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач. Він встановив, що заклад приймає відвідувачів та вмикає музику в нічний час.

Нагадаємо, що згідно з рішення Ради оборони міста Києва закладам громадського харчування дозволено працювати до 23:00. Водночас комендантська година діє в столиці з 00:00 до 05:00.

Фото: поліція Києва

Опубліковано: 02 жовтня 2023
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