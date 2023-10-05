У Львові оштрафували мешканців, які замінили вікна та застеклили балкони на будинках-пам'ятках

У Львові на декількох мешканців відкрили адміністративні справи через зміну вигляду пам'яток місцевого значення.

Про це пише Tvoemisto.tv.

Відтак львів'яни отримали штрафи у розмірі 1700 грн кожен за заміну дерев'яних вікон на пластикові, прибудову до фасаду чи накриття та засклення відкритого балкону. Йдеться про будівлі на вулицях: Стрийська, 36А, Паркова, 3 і Лесі Українки, 11. За останньою адресою виявили аж три порушення. Якщо після штрафу власник чи орендар не поверне об’єкт до автентичного вигляду, на них подадуть до суду.

Зазначається, що для ремонту фасаду необхідно отримати погодження управління охорони історичного середовища і управління архітектури та урбаністики. За тим, як у місті виконують норми законодавства про охорону культурної спадщини, у Львові спостерігає адміністративна комісія. Вона має право накладати штрафи від 1700 до 170 тисяч гривень за порушення, передбачені ст. 92 Кодексом України про адміністративні правопорушення. У місті також раніше обговорювали питання збільшення цього штрафу у 100 разів.

Фото: Unsplash/Alina Fedorchenko