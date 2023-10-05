На Солом’янці демонтували пам’ятник Миколі Островському

У Солом’янському районі Києва демонтували пам’ятник комуністичному діячу та письменнику Миколі Островському.

Про це повідомив активіст Артем Поздняков.

Скульптура стояла перед фасадом Електромеханічного технікуму залізничного транспорту на проспекті Повітрофлотський, 35.

«У Києві знову зрушив із мертвої точки процес демонтажу пам’ятників. Микола Островський нарешті пішов геть. Хоча, згідно закону мав бути прибраний ще 7(!) років тому», — написав Поздняков.

Як видно на світлині, пам’ятник демонтували разом із постаментом.

Раніше ми писали, що на Дарниці демонтували погруддя Юрія Гагаріна.

Фото: Артем Поздняков