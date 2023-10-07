Київрада надала охоронного статусу чотирьом ботанічними пам’яткам природи

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Наталія Габрух
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На території Києва з’являться нові ботанічні пам’ятки природи місцевого значення.

Про це повідомляють екологи у соцмережах.

Новими природними об’єктами стали:

  • «Сонячна» – це частина Білодібровного лісництва, площею орієнтовно 0,1 га. Його флора налічує понад 40 видів вищих рослин.
  • «Броварська пуща», розташований на території Броварського лісництва та має загальну площу 0,8 га. Там зафіксовано понад 60 видів вищих рослин.
  • «Гронянка» на території Святошинського лісництва, площею орієнтовно 0,5 га. Найвищу цінність вказаної території становить популяція рослини з лікарськими властивостями – гронянки багатороздільної, яку занесено до Червоної книги України.
  • «Зозулин яр» на території Святошинського лісництва, площею 0,5 га. Найвищу цінність вказаної території становлять великі популяції лілії лісової та зозулині сльози серцелисті.

Нові пам'ятки природи з'явилися завдяки роботі Київського екологічного центру (КЕКЦ), начальника Департаменту захисту довкілля КМДА Олександра Возного та депутатки Київради Олесі Пинзеник.

Раніше ми писали, що на Київщині з'явиться 13 нових заповідників.

Фото: КЕКЦ

Опубліковано: 07 жовтня 2023
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