У Луцьку показали проєкт реставрації історичного Гостинного двору: візуалізації

У Луцьку показали проєкт реставрації Гостинного двору Прайзлерів — пам'ятки архітектури початку XX століття.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Авторами проєкту є консорціум у складі ТОВ «Любарт ЛТД» та ТОВ «Рібас Хотелс Груп». Вони були єдиними учасниками конкурсу.

Проєкт передбачає реставрацію пам’ятки архітектури, а також облаштування в ній готелю з рестораном. Окрім цього, у будівлі планують відкрити кафе з літнім майданчиком у дворику та сувенірну крамницю.

Мер Луцька зазначає, що відбувся лише перший етап оцінювання пропозицій. Згодом заявку розглядатимуть на відповідність конкурсній документації.

Місцеві активісти проти перетворення історичної пам’ятки на готельно-ресторанний комплекс. Вони хочуть облаштувати там громадський простір.

Гостинний двір Прайзлерів — будинок та двір на вулиці Кафедральній, 4 на території історико-культурного заповідника «Старий Луцьк». На початку XX століття дім належав чеху Володимиру Прайзлеру. Там працював чеський клуб, ресторан та готель.

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Візуалізації: Ігор Поліщук