У Луцьку показали проєкт реставрації історичного Гостинного двору: візуалізації

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Ірина Маймур
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У Луцьку показали проєкт реставрації Гостинного двору Прайзлерів — пам'ятки архітектури початку XX століття.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Авторами проєкту є консорціум у складі ТОВ «Любарт ЛТД» та ТОВ «Рібас Хотелс Груп». Вони були єдиними учасниками конкурсу.

Проєкт передбачає реставрацію пам’ятки архітектури, а також облаштування в ній готелю з рестораном. Окрім цього, у будівлі планують відкрити кафе з літнім майданчиком у дворику та сувенірну крамницю.

Мер Луцька зазначає, що відбувся лише перший етап оцінювання пропозицій. Згодом заявку розглядатимуть на відповідність конкурсній документації.

Місцеві активісти проти перетворення історичної пам’ятки на готельно-ресторанний комплекс. Вони хочуть облаштувати там громадський простір.

Гостинний двір Прайзлерів — будинок та двір на вулиці Кафедральній, 4 на території історико-культурного заповідника «Старий Луцьк». На початку XX століття дім належав чеху Володимиру Прайзлеру. Там працював чеський клуб, ресторан та готель.

Раніше ми писали, що під Києвом побудують сучасний освітній простір.

Візуалізації: Ігор Поліщук

Опубліковано: 09 жовтня 2023
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