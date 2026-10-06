У Запоріжжі встановили мініскульптури героїв анімаційного циклу «Як козаки…»

У Запоріжжі встановили три мініскульптури Ока, Тура і Грая — персонажів анімаційного циклу Володимира Дахна «Як козаки…». Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Скульптуру Ока розмістили біля кінотеатру імені Олександра Довженка. Після її відкриття в місті провели квест із пошуку двох інших фігур — Тура і Грая, яких встановили на майдані Митців. Разом вони утворюють новий культурно-пізнавальний маршрут.

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Проєкт реалізував кінотеатр імені Олександра Довженка за підтримки Департаменту культури й туризму Запорізької міськради, Українського культурного фонду та Довженко-Центру в межах конкурсу «Запоріжжя: культурний форпост».

Маршрут також має привернути увагу до творчості Володимира Дахна та його зв’язку із Запоріжжям. Режисер і художник-мультиплікатор народився в цьому місті 1932 року. Його дев’ятисерійний цикл «Як козаки…» виходив у 1967–1995 роках на «Київнаукфільмі», а згодом «Укранімафільмі».

Під час відкриття мініскульптур також провели лекцію про життя і творчість Дахна та показали три роботи із циклу — «Як козаки сіль купували», «Як козаки наречених визволяли» та «Як козаки інопланетян зустрічали».

Раніше БЖ розповідало про режисера-аніматора Євгена Сивоконя, який працював із Володимиром Дахном на «Київнаукфільмі» та був художником-мультиплікатором у трьох частинах «Як козаки…».