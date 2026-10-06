Прокуратура вимагає укласти охоронний договір на історичний будинок на київській Байковій горі

Солом’янська окружна прокуратура Києва звернулася до суду, щоб зобов’язати власника історичної будівлі на вул. Амосова, 16 укласти охоронний договір. Йдеться про Будинок притулку для приїжджих хворих Київського бактеріологічного інституту, повідомляє пресслужба відомства.

Це одноповерхова дерев’яна споруда з декоративним різьбленням, рідкісний для Києва приклад забудови кінця XIX — початку XX століття. Будинок звели 1897 року коштом київського благодійника та громадського діяча Олександра Терещенка.

У травні 2025 року його внесли до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва. Нині споруда перебуває в занедбаному стані та потребує ремонту.

За даними прокуратури, власник досі не уклав охоронного договору. Такий документ визначає умови використання та збереження історичної будівлі, зокрема вимоги до її утримання та проведення необхідних робіт.

Будинок був частиною комплексу Київського бактеріологічного інституту, який відкрили на Байковій горі наприкінці XIX століття. Інститут займався дослідженням інфекційних хвороб, виготовленням сироваток і вакцин. Його головний корпус, відомий сучасникам як «Палац науки», зберігся неподалік.