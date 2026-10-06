У Києві відбудеться форум фотографії війн та конфліктів IMPACT KYIV

У Києві в Довженко-Центрі 15-18 жовтня відбудеться IMPACT KYIV — форум фотографії війн та конфліктів. Про це БЖ повідомили організатори івенту.

У програмі заявлені міжнародна виставка, присвячена фотографії війни після 2022 року, експозиція французького фотографа Лорана Ван дер Стокта, дискусії, зустрічі з фотографами та портфоліо-ревю. Відвідування всіх заходів безкоштовне.

Головною подією стане виставка «Фотографія війни та конфліктів в епоху глобальних змін». Вона містить документальні та концептуальні проєкти, відібрані міжнародним журі через відкритий конкурс.

Експозиція досліджує те, як змінилася візуальна мова війни після 2022 року, зокрема під впливом дронів, супутникових знімків та соціальних мереж.

Друга виставка — «ВАШ СПРОТИВ. Наша спільна Історія» — присвячена роботам французького фотожурналіста Лорана Ван дер Стокта. Він знімав війни в Перській затоці, Югославії, Афганістані, Чечні, Іраку та Сирії, а останніми роками документує російсько-українську війну для французької газети Le Monde.

Програма форуму включає дискусії про воєнну фотографію, візуальний архів війни, вплив технологій та етику документування конфліктів.

Фото: Єфрем Лукацький

Серед учасників — українські фотографи Єфрем Лукацький та Олександр Глядєлов, французькі фотографи Лоран Ван дер Стокт, Патрік Шовель та Емерік Луіссет, британські фотографи Едмунд Кларк, Гіларі Робертс, Джайлз Прайс та Анастасія Тейлор-Лінд, а також представники українського Архіву Війни та французького ECPAD.

Окремо проведуть розмову з Патріком Шовелем, який із 2019 року документує війну в Україні, та покажуть фільм про українського фотожурналіста Макса Левіна, якого російські військові вбили 2022 року.

Форум організовує Український дім фотографії у співпраці з Французьким інститутом в Україні за підтримки Посольства Франції в Україні.