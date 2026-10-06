У Нью-Йорку покажуть документальний фільм «Замки на піску» про український арт на Burning Man

15 жовтня у The Ukrainian Museum у Нью-Йорку покажуть документальний фільм «Замки на піску» (Sand Castles) від Fozzy Media Group, створений у партнерстві з конструкторським бюро «Майстерня чудес». Стрічка розповідає про українських митців та інженерів, які створюють масштабні артоб’єкти для Burning Man.

Після показу відбудеться Q&A-сесія з інженером і продюсером фільму Мітею Зінов’євим.

The Ukrainian Museum розташований в Іст-Вілліджі на Мангеттені за адресою 222 East 6th Street. Квиток на подію коштує $10.

«Замки на піску» показують, як українські митці та інженери створюють роботи для Burning Man — від розробки конструкцій і виробництва до транспортування та монтажу в пустелі Блек-Рок. До фільму включили історії робіт The Hedgehog Temple, Phoenix, I’m Fine, Blue Bull, Black Cloud та Merman.

Роботу над стрічкою почали 2021 року. Зйомки тривали понад чотири роки й охопили чотири експедиції на Burning Man, до яких залучили 15 операторів, що управляли десятками камер. Після початку повномасштабної війни змінився й початковий задум фільму — однією з його тем стало те, як українське мистецтво говорить зі світом про сучасну Україну.

Одна з історій у стрічці присвячена Merman. Скульптуру планували показати на Burning Man ще 2020 року, однак через пандемію, а згодом повномасштабну війну вона кілька років залишалася в Києві. Під час транспортування до США частину конструкції пошкодили, тож команді довелося відновлювати й збирати її вже в пустелі.

У фільмі також з’являється Blue Bull — перший український арткар, створений за мотивами робіт Марії Примаченко. Режисер Сергій Гулейков раніше розповідав БЖ, що команда використовувала його як нагоду знайомити відвідувачів Burning Man із постаттю та творчістю української художниці.

До створення цих та інших проєктів долучалася київська «Майстерня чудес» (Wonder Workshop) — конструкторське бюро під керівництвом Міті Зінов’єва. Воно допомагає українським митцям втілювати складні проєкти й останні чотири роки є технічним хабом української спільноти бьорнерів.

Режисер стрічки — Сергій Гулейков, продюсер — Мітя Зінов’єв. У лютому 2026 року «Замки на піску» вийшли в український прокат.

Раніше БЖ писало про створення «Замків на піску» та українські артоб’єкти, які увійшли до фільму. Також режисер Сергій Гулейков розповідав БЖ історії шести кадрів зі стрічки.