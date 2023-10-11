На території Лаври обстежили вікові каштани і липи: тепер їх лікуватимуть

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Наталія Габрух
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Близько 20 дерев на території Національний заповідник Києво-Печерська лавра обстежили за допомогою спеціального пристрою арботома. Серед них каштани, клени, ясени та липи.

Про це повідомляє КО "Київзеленбуд".

Всі дерева, що знаходяться на території Національного заповідника мають не один десяток років, а вік деяких сягає близько 200. Всі вони є пам’ятками місцевого значення. Дерева ростуть у найбільш відвідуваних місцях, тому виникає питання безпеки гостей та працівників Музею.

Дерева обстежили за допомогою арботома. Арботом — це імпульсний томограф, який показує дерево зсередини. Принцип дії приладу заснований на вимірюванні часу проходження звукових імпульсів через різні ділянки стовбура дерева. Стовбурові гнилі знижують щільність деревини, і прилад виявляє такі ділянки, дає змогу отримати цілісну картину поширення гнилі по стовбуру.

Спеціальне програмне забезпечення відображає на моніторі:

• внутрішні пошкодження, зони розпаду і порушення цілісності деревини, а також механічно відокремлені частини матеріалу, що виділяються на зображенні в червоному кольорі;

• здорову і неушкоджену деревину, що зображується зеленим кольором.

Ігор Сінгере — біолог-дослідник та експерт по стану рослин, який проводив обстеження. Дані, отримані за допомогою арботома, допоможуть йому скласти план лікування для кожного дерева.

Раніше ми писали, що "Київзеленбуду" погрожують судом, якщо вони не спиляють 90-річний каштан біля Пейзажної алеї.

Фото: КО "Київзеленбуд".

Опубліковано: 11 жовтня 2023
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