У Харкові встановили пам’ятник працівникам теплових мереж

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Ірина Маймур
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У Харкові відкрили пам’ятник працівникам теплових мереж.

Його встановили в однойменному оновленому сквері, повідомили у міській раді.

Зазначається, що минулого опалювального сезону в Харкові вісім разів перезапускали систему теплопостачання. Це безпрецедентний випадок для України і світу.

Крім того, перед початком цієї зими у місті переклали понад 200 км магістралей і готуються до нових викликів.

З 2021 року у Харкові замінили майже 500 км теплових мереж, реконструювали понад 30 ЦТП та 11 квартальних котелень. До того ж замінили 19 помпових агрегатів, відновили близько 110 км теплової ізоляції, встановили понад 300 систем погодного регулювання з тепловими лічильниками та виконали багато інших робіт.

Раніше ми писали, що на Печерську замість збитого бюста Пушкіну встановили пам'ятник Шевченку.

Фото: Харківська міська рада

Опубліковано: 11 жовтня 2023
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