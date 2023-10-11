Консультація за адресою: Veteran Hub запускає мобільний офіс у Київській області

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Наталія Габрух
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У межах Київської області запускають мобільний офіс Veteran Hub. Він працює також у Вінницькій та Дніпровській областях.

Про це повідомляють у соцмережах Veteran Hub.

Спеціалісти Veteran Hub опікуються воїнами, що повертаються до цивільного життя після участі в російсько-українській війні.

Мобільний офіс приїжджає до тієї людини, яка має запит на підтримку та консультацію. Для цього потрібно зателефонувати та домовитись про зручний час за телефоном: 067 348 28 68.

Мобільний офіс працює з вівторка по суботу з 11:00 до 18:00. Авто від Veteran Hub приїде у конкретно призначене місце — наприклад, додому чи у шпиталь. Упізнати мобільний офіс можна за забрендованою машиною, на якій розташований логотип Veteran Hub та номер телефону.

У складі екіпажу приїжджають: юрист/ка, психолог/иня, консультант/ка з пошуку роботи та водій/ка. Склад може різнитися — залежно від обраної області. Попередньо можна уточнити за номером, яка саме послуга потрібна. Усі працівники команди обов'язково представляються та носять форму Veteran Hub з логотипом.

Зв’язок після візиту триматимуть з визначеного номеру Veteran Hub, який є на візитівках, що залишають консультанти при першому контакті. Консультант або консультантка додатково повідомляють цей номер під час особистого знайомства.

Раніше ми писали, що на Подолі відкрили оновлений Veteran Hub.

Фото: Veteran Hub.

Опубліковано: 11 жовтня 2023
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