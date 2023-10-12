Два ландшафтні заказники Києва перетворилися на полігон для квадроциклів

У Києві ландшафтні заказники "Муромець-Лопуховате" та "Осокорківські луки" перетворилися на полігон для їзди на квадроциклах.

Про це повідомили Київському еколого-культурному центрі.

Ландшафт заказника "Муромець-Лопуховате" представлений заплавною екосистемою з водоймами і заболоченими ділянками, комплексом луків, прибережно-водною рослинністю та лісовими насадженнями. Тут росте рідкісна червонокнижна рослина- півник сибірський. Проте в парку "Муромець" видають на прокат квадрацикли і практично вони всі ідуть в цей заказник.

"Від цих джиперів страждає природа і на о. Муромець (природні луки, що починаються від центральної паркової алеї і до протоки Бобриця). Джипери, носяться як скажені пошкоджуючи наземну рослинність, давять тварин, птахів, лякають відпочивальників, які приходять у парк з надією насолодитись місцевою природою", - кажуть екологи.

Зазначається, що така сама жахлива картина і в заказнику "Осокорківські луки". Екологи наголошують на тому, що цю діяльність своїм рішенням має заборонити Київрада.

Муромець-Лопуховате — ландшафтний заказник місцевого значення , розташований на території Деснянського району Київської міськради. Створений 24 жовтня 2002 року. Площа — 217 га.

Фото: Київський еколого-культурний центр