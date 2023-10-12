У Києві хочуть посилити покарання за повторне розміщення незаконної реклами

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Ірина Маймур
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У Києві планують посилити покарання за повторне самовільне розміщення незаконних вивісок на фасадах.

Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Зазначається, що відповідний законопроєкт уже з’явився на сайті Київради.

Згідно з ним, власників бізнесу змусять відшкодувати витрати на демонтаж, транспортування і зберігання незаконної реклами в п’ятикратному розмірі.

В Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама» вважають, що такі зміни стимулюватимуть бізнеси розміщувати конструкції за правилами і не допускати повторного порушення. До того ж — дадуть змогу зменшити ресурси «Київреклами», задіяні під час повторного демонтажу.

Раніше ми писали, що за вересень найбільше незаконних конструкцій демонтували на вулиці Семиренка у Святошинському районі — 58.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Опубліковано: 12 жовтня 2023
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