Названі вулиці Києва, де демонтували найбільше незаконних рекламних конструкцій

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Наталія Габрух
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За вересень найбільше незаконних конструкцій демонтували на вулиці Семиренка у Святошинському районі — 58.

Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА.

У першу п’ятірку вулиць за кількістю прибраних незаконних конструкцій увійшли:

  • у Голосіївському районі: вулиця Юлії Здановської (Ломоносова) — 51, вулиця Степана Рудницького (Вільямса Академіка) — 50.
  • у Дарницькому районі: вулиця Княжий Затон — 43, вулиця Анни Ахматової — 35.

За вересень Київ став чистішим на майже 2500 незаконних конструкцій. А за поточний рік КП «Київреклама» та власники закладів за їх вимогою прибрали з вулиць міста більше 20 000 вивісок і рекламних засобів.

«У місті діє дизайн-код розміщення конструкцій. Вивіска або рекламний засіб повинні мати документи на розміщення та відповідати правилам. Ми намагаємося зробити процес отримання заявки на конструкцію максимально зручним», — коментують в Управлінні з питань реклами.

Подати заявку на оформлення вивіски можна онлайн за посиланням https://eadv.kyivcity.gov.ua/

Крім того, можна скористатися чат-ботом у телеграм https://t.me/kyivreklama_bot, а також онлайн-консультацією від спеціалістів у телеграм https://t.me/kyivreklama

Раніше ми писали, що за два тижні в Києві прибрали півтори тисячі незаконних рекламних вивісок.

Фото: Управління з питань реклами КМДА.

Опубліковано: 08 жовтня 2023
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