Біля метро «Університет» зупинили облаштування наземного переходу

1790
Ірина Маймур
share share

Біля станції метро «Університет» зупинили будівництво дублюючого наземного пішохідного переходу.

Про це повідомив велоактивіст Павло Постоєнко

Патрульна поліція надіслала лист до представників ЦОДР, де нагадала, що не надавала погодження на створення наземного переходу на перехресті бульвару Тараса Шевченка з вулицею Пирогова.

«Вже місяць ніяких проєктів наземного переходу на розгляді в поліції немає, а облаштовані пониження на алеї бульвару так і залишаться стояти без діла. Адже патрульна поліція дуже не хоче бачити цей перехід», — додав Павло Постоєнко.

Раніше ми писали, що гендиректор Київавтодору Олександр Федоренко пообіцяв, що наземний перехід біля метро «Університет» з’явиться до кінця 2023 року. Відтак у серпні комунальники почали його облаштовувати, однак без погодження патрульної поліції.

Фото: «Коментарі», Павло Постоєнко

Опубліковано: 31 серпня 2023
share share
Українці встановили скульптуру з протитанкових їжаків на Burning man. Ось, як вона виглядає Українці встановили скульптуру з протитанкових їжаків на Burning man. Ось, як вона виглядає В альтанці на ВДНГ запрацював матча-бар Dot 2.0 від власників Takava В альтанці на ВДНГ запрацював матча-бар Dot 2.0 від власників Takava Кияни просять перейменувати вулицю на Солом’янці на честь загиблого пілота «Джуса» Кияни просять перейменувати вулицю на Солом’янці на честь загиблого пілота «Джуса» Як змінився ринок нерухомості в Карпатах за рік Як змінився ринок нерухомості в Карпатах за рік Українську акторку Риту Бурковську номінували на європейську премію Septimius Awards Українську акторку Риту Бурковську номінували на європейську премію Septimius Awards Британський видавець склав перелік 25 найкращих шеф-кухарів України Британський видавець склав перелік 25 найкращих шеф-кухарів України З вересня станції метро «Харківська» й «Театральна» поєднає прямий автобусний маршрут З вересня станції метро «Харківська» й «Театральна» поєднає прямий автобусний маршрут "Укрзалізниця" встановить Wi-Fi у 16 потягах. На це витратять 79 млн грн "Укрзалізниця" встановить Wi-Fi у 16 потягах. На це витратять 79 млн грн
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.