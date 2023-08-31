Біля метро «Університет» зупинили облаштування наземного переходу

Біля станції метро «Університет» зупинили будівництво дублюючого наземного пішохідного переходу.

Про це повідомив велоактивіст Павло Постоєнко

Патрульна поліція надіслала лист до представників ЦОДР, де нагадала, що не надавала погодження на створення наземного переходу на перехресті бульвару Тараса Шевченка з вулицею Пирогова.

«Вже місяць ніяких проєктів наземного переходу на розгляді в поліції немає, а облаштовані пониження на алеї бульвару так і залишаться стояти без діла. Адже патрульна поліція дуже не хоче бачити цей перехід», — додав Павло Постоєнко.

Раніше ми писали, що гендиректор Київавтодору Олександр Федоренко пообіцяв , що наземний перехід біля метро «Університет» з’явиться до кінця 2023 року. Відтак у серпні комунальники почали його облаштовувати , однак без погодження патрульної поліції.

Фото: «Коментарі», Павло Постоєнко