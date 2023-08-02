Біля станції метро «Університет» розпочали будувати наземний перехід

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Ірина Маймур
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Біля станції метро «Університет» почали облаштовувати дублюючий наземний пішохідний перехід.

Про це повідомили в Центрі організації дорожнього руху виданню «Хмарочос».

Однак підготовчі роботи стартували без погодження патрульної поліції.

«Поки погодження від поліція немає, але ми сподіваємося, що найближчим часом буде. Поки йдуть підготовчі роботи», — зазначив очільник ЦОДР Олександр Міщенко.

Після погодження від правоохоронців перехід збудують за 3–4 дні, зазначив він.

Зазначимо, що облаштування наземного переходу поблизу метро «Університет» обійдеться орієнтовно в 1,8 млн грн.

Раніше ми писали, що Київавтодор планує облаштувати наземний перехід до метро «Університет» до кінця 2023 року. Згідно з рішенням міської ради дорожники будуть дублювати всі підземні переходи наземними.

Нагадаємо, що проєкт наземного пішохідного переходу до метро «Університет» погодили на Громадському бюджеті ще у 2019 році. Однак його не підтримала поліція: правоохоронці просять зробити правильну розмітку та знаки, щоби погодити схему організації дорожнього руху.

Фото: «Хмарочос», Павло Постоєнко, Валентин Десятник

Опубліковано: 02 серпня 2023
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