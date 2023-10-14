У Солом‘янському парку стався зсув землі: фото

Через незаконне будівництво комплексу CitiZen біля Солом’янського ландшафтного парку почало руйнуватись асфальтне покриття, частина вже зʼїхала в котлован.

Відомо, що упритул до Солом’янського ландшафтного парку по вулиці Шаповала 1 – 3 будують апарт-комплекс CitiZen .

Ще у 2019 році забудовник отримав містобудівні умови й обмеження на будівництво апартаментів, але фактично почав зводити житловий комплекс.

Проти забудови виступають місцеві мешканці. Вони об’єдналися в громадську організацію «Збережемо Солом’янський парк».

Наразі ділянка під будівництво апарт-комплексу CitiZen частково заступає на землі, які входять в програму розвитку зелених зон міста та є частиною парку.

Натомість, громадська організація «Збережемо Солом’янський парк» представила концепцію Soloma Sport – сучасного спортивного комплексу на відкритому повітрі біля Солом'янського парку, який можна облаштувати замість забудови.

Раніше ми писали , що громаді Києва повернуть 4 га землі, на якій будують ЖК «Академ-Квартал».

Фото: Los Solomas. Київ.