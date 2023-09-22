Активісти представили концепцію Soloma Sport, який пропонують побудувати замість ЖК – візуалізації

Громадська Організація “Збережемо Солом’янський Парк” представила концепцію Soloma Sport – сучасного спортивного комплексу на відкритому повітрі біля Солом'янського парку, який можна облаштувати замість забудови.

Зазначається, Soloma Sport може стати унікальною концепцією спортивного парку, що створює органічне поєдання природньої та рекреаційної складової парку разом із сучасною спортивною інфраструктурою.

Футбольні на баскетбольні майданчики, сучасні тенісні корти, ролледром для дітей і дорослих, а також велопрокат. Нова зона тренажерів, а також окремий майданчик для вигулу собак. Окрім цього, Soloma Sport це сучасна фудкорд секція з кав'ярнями на відкритому повітрі. А ще сучасна фуд коpт зона, з можливістю арендних надходжень в бюджет Києва.

За попередніми підрахунками, спортивний парк буде відвідувати більше 40 000 людей щомісяця та 500 тис. щороку.

Раніше ми писали, що упритул до Солом’янського ландшафтного парку по вулиці Шаповала 1 – 3 нещодавно відновили будівництво апарт-комплексу CitiZen.

Нагадаємо, що з початку великої війни будівництво було зупинено, але нещодавно поновилося.

2019 року Київ видав ТОВ «Смарт-Девелопмент» містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу з готелями й офісами. Наразі цільове призначення ділянки не відповідає планам забудовника. Там зводять житлові помешкання для продажу, називаючи їх «апартаментами», аби формально не порушити містобудівну документацію.

Проти забудови виступають місцеві мешканці. Вони об’єдналися в громадську організацію «Збережемо Солом’янський парк».

Активісти подали три позови про визнання протиправними та скасування містобудівних умов (МУО) та обмежень, дозволу на будівництво, детального плану території (ДПТ). Щодо першої справи було відкрито провадження. Воно буде розглядатись судом.

Фото: Soloma Sport