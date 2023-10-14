«Злочин і… відбудова?»: у дворі пам’ятки на Рейтарській організують виставку, щоб привернути увагу до свавілля забудовників

22
Наталія Габрух
share share

14 жовтня о 14:00 відбудеться презентація нового проєкту в арт-корнері «Мистецтво проти руйнації». Експозицію розмістять у дворі напівзруйнованого будинку Київського повітового земства на вулиці Рейтарській, 37. На локації відбудеться попап-виставка «Злочин і… відбудова?».

Мета акції — привернути увагу до свавілля забудовників, які руйнують пам'ятки архітектури в центрі міста. Ініціатором та куратором виставки став Олег Соснов, який запросив до участі в проєкті чотирьох знакових українських фотографів.

Олександр Глядєлов, Владислав Краснощок, Максим Дондюк фіксують злочини, скоєні агресором під час війни. Євген Нікіфоров у своїй практиці відображає на фото зміни в урбаністичному ланшафті мирних українських міст, де поступово зникають важливі культурні шари та цінні артефакти.

«Компанія НЕСТ звикла руйнувати ландшафт нашого старовинного міста, будуючи свою комерційну нерухомість в історичних зонах. Її очільники, подібно агресору, не хочуть змиритися з очевидним: українське суспільство змінилося. Ми прагнемо жити в країні, де наші права на історію, спадщину та ідентичність визнають і поважають. Зруйновані пам’ятки мають бути відновлені. Забудовник має заплатити за свої злочинні дії», — коментують організатори акції.

Також протест і вимоги відбудувати пам’ятку підтримали юристи Андрій Селепей та Назар Білоцерківець з компанії Selepey, Volkovetsky & Partners, які за потреби підуть з в суд, щоб захистити пам’ятку.

Раніше ми писали, що на Рейтарській забудовник хоче вивезти цеглу зі стін пам’ятки, яку зруйнував.

Фото: «Злочин і… відбудова?».

Опубліковано: 14 жовтня 2023
share share
Біля Велотреку відкривають франкофонний простір Musique de langue: з розмовними клубами та кавою Біля Велотреку відкривають франкофонний простір Musique de langue: з розмовними клубами та кавою Novus запускає мережу дешевих супермаркетів «Хапайка» у Києві та області Novus запускає мережу дешевих супермаркетів «Хапайка» у Києві та області У Солом‘янському парку стався зсув землі: фото У Солом‘янському парку стався зсув землі: фото В Ірпені відкрився піца-бар "Без дверей" В Ірпені відкрився піца-бар "Без дверей" Лише 9% абонентів у Києві мають стійкий до блекаутів інтернет – Мінцифри Лише 9% абонентів у Києві мають стійкий до блекаутів інтернет – Мінцифри Літній майданчик ресторану Boho, який займав увесь тротуар, демонтували Літній майданчик ресторану Boho, який займав увесь тротуар, демонтували Для Києва придбають нові екологічно чисті тролейбуси і трамваї Для Києва придбають нові екологічно чисті тролейбуси і трамваї У Києві облаштують ще орієнтовно 10 наземних переходів У Києві облаштують ще орієнтовно 10 наземних переходів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.