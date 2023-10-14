«Злочин і… відбудова?»: у дворі пам’ятки на Рейтарській організують виставку, щоб привернути увагу до свавілля забудовників

14 жовтня о 14:00 відбудеться презентація нового проєкту в арт-корнері «Мистецтво проти руйнації». Експозицію розмістять у дворі напівзруйнованого будинку Київського повітового земства на вулиці Рейтарській, 37. На локації відбудеться попап-виставка «Злочин і… відбудова?».

Мета акції — привернути увагу до свавілля забудовників, які руйнують пам'ятки архітектури в центрі міста. Ініціатором та куратором виставки став Олег Соснов, який запросив до участі в проєкті чотирьох знакових українських фотографів.

Олександр Глядєлов, Владислав Краснощок, Максим Дондюк фіксують злочини, скоєні агресором під час війни. Євген Нікіфоров у своїй практиці відображає на фото зміни в урбаністичному ланшафті мирних українських міст, де поступово зникають важливі культурні шари та цінні артефакти.

«Компанія НЕСТ звикла руйнувати ландшафт нашого старовинного міста, будуючи свою комерційну нерухомість в історичних зонах. Її очільники, подібно агресору, не хочуть змиритися з очевидним: українське суспільство змінилося. Ми прагнемо жити в країні, де наші права на історію, спадщину та ідентичність визнають і поважають. Зруйновані пам’ятки мають бути відновлені. Забудовник має заплатити за свої злочинні дії», — коментують організатори акції.

Також протест і вимоги відбудувати пам’ятку підтримали юристи Андрій Селепей та Назар Білоцерківець з компанії Selepey, Volkovetsky & Partners, які за потреби підуть з в суд, щоб захистити пам’ятку.

Раніше ми писали , що на Рейтарській забудовник хоче вивезти цеглу зі стін пам’ятки, яку зруйнував.

Фото: «Злочин і… відбудова?».