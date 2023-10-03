На Рейтарській забудовник хоче вивезти цеглу зі стін пам’ятки, яку зруйнував

На Рейтарській, 37А забудовник намагається вивезти цеглу зі стін пам’ятки, яку він встиг зруйнувати.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов.

«На вул. Рейтарській, 37 забудовники розчехлилися і вирішили вивезти те, що вже встигли зруйнувати. Нагадаю, що за фактом умисного пошкодження та руйнування памʼятки — Будинку київського повітового земства відкрито кримінальне провадження. Зруйнована частина будівлі є предметом злочину. Проведення робіт — заборонено», — зазначив Перов.

Наразі біля пошкодженої пам’ятки збираються активісти та пам’яткоохоронці.

Зазначимо, що Мінкульт надав статус пам’ятки місцевого значення для всієї будівлі за адресою: вул. Рейтарська, 37-А, А. До того ж ця ділянка є пам’яткою археології національного значення «Культурний шар «Міста Ярослава» 11–13 століть».

У травні 2023-го компанія «Нест» почала зносити історичний флігель на Рейтарській, 37А. У департаменті культурної спадщини КМДА заявили, що проєкт знесення не погоджували. Поліція відкрила проти забудовника кримінальне провадження, і демонтаж історичної будівлі на деякий час припинили. Однак забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю, зокрема старовинний флігель.

Зранку 26 вересня будинок на Рейтарській вкотре почали демонтувати без погодження ЮНЕСКО. Станом на ранок уже встигли знищити фасад третього поверху.

Аби зупинити руйнування памʼятки, активісти організували цілодобові чергування.

Будинок на Рейтарській розташовано поблизу Софії Київської. Він входить до буферної зони, що охороняється ЮНЕСКО. На засіданні комісії стало відомо, що проєкт із ЮНЕСКО не погоджували.

Будинок Київської повітової управи 1913 року перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток під № 644-Кв. Там жив громадський діяч і письменник Микола Шаповал. На будинок укладено охоронний договір.

На місці памʼятки архітектури девелоперська компанія «Нест» хоче звести «бутиковий бізнес-центр» Reiter Hall.

Фото: Дмитро Перов