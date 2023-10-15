У Куренівському парку та на Контрактовій площі висадили дерева та кущі

30 дерев породи вишня дрібнопильчаста «Роял Бургунді» висадили у Куренівському парку. Це дерева, за висадження яких навесні голосували мешканці Подолу. Вони ростимуть на місці видалених аварійних дерев.

З початку 2023 року зеленбудівці міста висадили понад 4 000 дерев, майже 47 000 кущів та близько 5,5 мільйона квітів.

«Для Києва дуже важливо зберігати статус зеленої столиці. Попри нелегкі часи, ми маємо дбати про комфорт киян і гостей столиці, які заслуговують на якісні місця для прогулянок та відпочинку», — коментує заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Також відбулося облаштування клумби на Контрактовій площі (на розі вулиць Межигірської та Григорія Сковороди). Там висадили 36 туй західних «Глобоза», наданих місту меценатами.

Раніше ми писали , що неподалік від Контрактової площі висадили липи.

Фото: Вечірній Київ.