Неподалік від Контрактової площі висадили липи: фото

Комунальники висадили на прилеглих до Контрактової площі вулицях 18 дерев.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці КП УЗН Подільського району.
Зеленбудівці висадили липу європейську «Pallida».
«Це красиве та стійке дерево, яке стане окрасою району. Воно має розкішну крону, яка дасть тінь і створить комфортний мікроклімат», — зазначають комунальники.
До того ж це дерево виділяє фітонциди, які очищують повітря.
Раніше ми писали, що на території Лаври обстежили вікові каштани і липи: тепер їх лікуватимуть.
Фото: КП УЗН Подільського району