Неподалік від Контрактової площі висадили липи: фото

Комунальники висадили на прилеглих до Контрактової площі вулицях 18 дерев.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці КП УЗН Подільського району.

Зеленбудівці висадили липу європейську «Pallida».

«Це красиве та стійке дерево, яке стане окрасою району. Воно має розкішну крону, яка дасть тінь і створить комфортний мікроклімат», — зазначають комунальники.

До того ж це дерево виділяє фітонциди, які очищують повітря.

Раніше ми писали, що на території Лаври обстежили вікові каштани і липи: тепер їх лікуватимуть.

Фото: КП УЗН Подільського району