Неподалік від Контрактової площі висадили липи: фото

340
Ірина Маймур
share share

Комунальники висадили на прилеглих до Контрактової площі вулицях 18 дерев.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці КП УЗН Подільського району.

Зеленбудівці висадили липу європейську «Pallida».

«Це красиве та стійке дерево, яке стане окрасою району. Воно має розкішну крону, яка дасть тінь і створить комфортний мікроклімат», — зазначають комунальники.

До того ж це дерево виділяє фітонциди, які очищують повітря.

Раніше ми писали, що на території Лаври обстежили вікові каштани і липи: тепер їх лікуватимуть.

Фото: КП УЗН Подільського району

Опубліковано: 11 жовтня 2023
share share
Боротьба за 90-річний каштан на Пейзажній алеї: директор музею все ще відмовляється від його лікування Боротьба за 90-річний каштан на Пейзажній алеї: директор музею все ще відмовляється від його лікування Озеро Вербне у Києві оголосили ландшафтним заказником Озеро Вербне у Києві оголосили ландшафтним заказником Консультація за адресою: Veteran Hub запускає мобільний офіс у Київській області Консультація за адресою: Veteran Hub запускає мобільний офіс у Київській області У Харкові встановили пам’ятник працівникам теплових мереж У Харкові встановили пам’ятник працівникам теплових мереж На благоустрій озера Вербне хочуть витратити понад 10 млн гривень На благоустрій озера Вербне хочуть витратити понад 10 млн гривень У Львові аварійні будівлі заводу «Електрон» хочуть перебудувати під житло У Львові аварійні будівлі заводу «Електрон» хочуть перебудувати під житло У Києві проведуть толоку для порятунку будинку Сікорського У Києві проведуть толоку для порятунку будинку Сікорського На території Лаври обстежили вікові каштани і липи: тепер їх лікуватимуть На території Лаври обстежили вікові каштани і липи: тепер їх лікуватимуть
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.