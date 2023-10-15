Стало відомо, коли завершать першу чергу Подільсько-Воскресенського мосту у Києві

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Наталія Габрух
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Перша черга Подільсько-Воскресенського мостового переходу в Києві буде готова вже на початку листопада. Про це повідомляє дорожня компанія «Автострада».

Наразі працівники влаштовують ізоляцію бетонних поверхонь проїзної частини та тротуарів, асфальтують автомобільну частину мосту, паралельно зводять земляний насип для будівництва підходів до мосту, встановлюють систему водовідведення, а також мостове бар’єрне огородження та шумозахисні екрани.

Загалом на будівництві задіяно понад 400 працівників і понад 100 одиниць техніки.

Мер Києва Віталій Кличко раніше вже анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту. Він повідомив, що його планують відкрити найближчими тижнями.

Подільсько-Воскресенський міст має сполучити Поділ із лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. У 2021 році в проєкт додали з'їзд на Троєщину.

Фото: «Автострада».

Опубліковано: 15 жовтня 2023
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