Кличко спрогнозував, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст

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Валерія Гуржий
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Подільсько-Воскресенський міст у Києві планують відкрити найближчими тижнями.

Про це в етері телеканалу "Київ 24" повідомив міський голова Віталій Кличко.

Спершу мають ввести в експлуатацію першу частину мосту.

"Я думаю, найближчими тижнями ми закінчемо. Усі, хто проїде по мосту, будуть дуже здивовані. Це 9 км мосту у повітрі над островами, над Дніпром", — зазначив Кличко.

Раніше ми писали, що Подільсько-Воскресенський міст планують частково відкрити вже у вересні цього року.

Нагадаємо, що автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостом у Києві планували відкрити до літа 2022 року, але через вторгнення терміни реалізації знову змістились.

Подільсько-Воскресенський міст, що має сполучати Поділ із Райдужним масивом і Троєщиною, будується вже майже 30 років. Його почали будувати ще в 1993 році, але невдовзі будівництво зупинилося через брак коштів.

Фото: Подільсько-Воскресенський міст

Опубліковано: 10 жовтня 2023
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