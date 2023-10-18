Софійський собор хочуть відреставрувати за понад 79 млн гривень

62
Ірина Маймур
share share

У столиці збираються відреставрувати Софійський собор. На роботи планують витратити 79,4 млн гривень.

Відповідний тендер з’явився на сайті публічних закупівель Prozorro.

Під час реставрації планують оновити покрівлю, конструктивні системи та позолоту куполів. Зазначається, що відновлення собору триватиме п’ять років.

Роботи фінансуватимуть за державний та благодійний кошт. Також гроші на реставрацію виділить спеціальний фонд.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 24 жовтня 2023 року.

Софійський собор — пам’ятка української архітектури та монументального живопису другого десятиріччя 11 ст. (1011–1018), одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії.

Раніше ми писали, що в Луцьку показали проєкт реставрації історичного Гостинного двору.

Фото: Вікіпедія/Rbrechko

Опубліковано: 18 жовтня 2023
share share
В парку «Орлятко» висадили багаторічні рослини В парку «Орлятко» висадили багаторічні рослини MAKHNO Studio представили концепт зупинки-сховища з 3D-друку: як це виглядає MAKHNO Studio представили концепт зупинки-сховища з 3D-друку: як це виглядає Кияни зібрали гроші на реставрацію старовинних дверей аптеки на Хмельницького Кияни зібрали гроші на реставрацію старовинних дверей аптеки на Хмельницького У львівському офісі мережі ресторанів !Fest провели обшуки: що відбувається У львівському офісі мережі ресторанів !Fest провели обшуки: що відбувається Будинок 1880 року на Хрещатику продовжують розбирати: втрутився Департамент охорони культурної спадщини Будинок 1880 року на Хрещатику продовжують розбирати: втрутився Департамент охорони культурної спадщини Як у Києві активісти реставрують старовинні двері та продовжують справу загиблого на війні Сергія Миронова Як у Києві активісти реставрують старовинні двері та продовжують справу загиблого на війні Сергія Миронова В Україні створили першу мапу допомоги жінкам: як нею користуватися В Україні створили першу мапу допомоги жінкам: як нею користуватися Стало відомо, який вигляд має новозбудований готель на площі Міцкевича у Львові Стало відомо, який вигляд має новозбудований готель на площі Міцкевича у Львові
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.