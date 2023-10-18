Софійський собор хочуть відреставрувати за понад 79 млн гривень

У столиці збираються відреставрувати Софійський собор. На роботи планують витратити 79,4 млн гривень.

Відповідний тендер з’явився на сайті публічних закупівель Prozorro.

Під час реставрації планують оновити покрівлю, конструктивні системи та позолоту куполів. Зазначається, що відновлення собору триватиме п’ять років.

Роботи фінансуватимуть за державний та благодійний кошт. Також гроші на реставрацію виділить спеціальний фонд.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 24 жовтня 2023 року.

Софійський собор — пам’ятка української архітектури та монументального живопису другого десятиріччя 11 ст. (1011–1018), одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії.

Раніше ми писали, що в Луцьку показали проєкт реставрації історичного Гостинного двору.