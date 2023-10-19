У Київській області побудують завод із перероблення відходів

На Київщині збираються побудувати сучасний комплекс із перероблення відходів.

Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

Допомогу в будівництві системи управління відходами запропонувала міжнародна компанія Miyamoto International. Першим кроком стане зведення сучасного сміттєпереробного заводу. Проєкт уже впроваджують в Україні за кошти міжнародних донорів, однак він потребує вдосконалення і подальшої деталізації.

Компанія Miyamoto International має експертизу з гуманітарного відновлення після стихійних лих, військових конфліктів та катастроф, має офіційні представництва у 27 країнах світу. Партнерами Miyamoto International є Світовий банк, USAID та більшість агентств ООН.

Після демонтажу зруйнованих окупантами будівель, у містах та селах залишається багато відходів. Тому влада прагне налагодити їхнє перероблення сучасними методами для повторного використання, наголосив Кравченко.

Раніше ми писали, що переселенці з Донецька створюють меблі з переробленого пластика та облаштовують ними укриття.

Фото ілюстративне: Волинські новини