У Київській області побудують завод із перероблення відходів

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Ірина Маймур
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На Київщині збираються побудувати сучасний комплекс із перероблення відходів.

Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

Допомогу в будівництві системи управління відходами запропонувала міжнародна компанія Miyamoto International. Першим кроком стане зведення сучасного сміттєпереробного заводу. Проєкт уже впроваджують в Україні за кошти міжнародних донорів, однак він потребує вдосконалення і подальшої деталізації.

Компанія Miyamoto International має експертизу з гуманітарного відновлення після стихійних лих, військових конфліктів та катастроф, має офіційні представництва у 27 країнах світу. Партнерами Miyamoto International є Світовий банк, USAID та більшість агентств ООН.

Після демонтажу зруйнованих окупантами будівель, у містах та селах залишається багато відходів. Тому влада прагне налагодити їхнє перероблення сучасними методами для повторного використання, наголосив Кравченко.

Раніше ми писали, що переселенці з Донецька створюють меблі з переробленого пластика та облаштовують ними укриття.

Фото ілюстративне: Волинські новини

Опубліковано: 19 жовтня 2023
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