Переселенці з Донецька створюють меблі з переробленого пластика та облаштовують ними укриття

Переселенка з Донецька Ольга Лекова створила проєкт Recast Plastic. Команда проєкту – переселенці з Донеччини та Луганщини – виготовляє меблі із переробленого пластику, та облаштовує ними укриття по всій Україні.

Про це пише ШоТам.

У 2014 році після окупації росіянами Донецька Ольга Лекова разом із чоловіком сіла на потяг Донецьк – Київ. Адаптувавшись у столиці, Ольга створила власну студію дизайну та ремонту Artstudioleo. А в команду набрала виключно переселенців із Луганщини та Донеччини.

У лютому 2022 Ользі знову довелося зустрічати війну – вже у Києві. Укриття в місті та по всій Україні були в жахливому стані. Жінка взялася за виробництво меблів для сховищ, аби люди перечікували обстріли в комфорті. Вибір упав на перероблений пластик. Студія закупила гранули з відходів чистого виробництва. Новий проєкт назвали Recast Plastic. І люди дуже швидко його підтримали.

Приносять та надсилають пластикові сортовані відходи: чисті пляшки та кришечки. Усе це в студії сортується за кольорами, подрібнюється та зважується, а потім плавиться.

Відходи перетворюються на панелі, які згодом стають стільцями, столиками та відкидними ліжками. Меблі від Recast Plastic почали замовляти дитячі садки, школи, лікарні, ОСББ.

Кожний третій комплект Ольга висилає безкоштовно у віддалені села, які не мають грошей на закупівлю. Recast Plastic облаштували 15 укриттів у 8 областях України. Їхні меблі припали до вподоби дітям: тепер укриття мають яскравіший вигляд.

Водночас попит на пластик зріс і в повсякденному побуті. Люди замовляють у Recast Plastic елементи інтер’єру та декору.