У центрі Львова за кошти благодійників висадили понад 40 дерев

У центральній частині Львова за кошти благодійників висадили 41 дерево. Серед саджанців — ясени, клени-явори, липи, ліріодендрони та ялина.

Про це повідомляють у Львівській міській раді.

Зазначається, що дерева висадили на проспектах Свободи і Шевченка, площі Підкови та в сквері «На валах». За словами екологів, вони допомагатимуть боротися з кліматичними змінами й тим, щоб тротуар не перегрівався. Також дерева збільшуватимуть кількість кисню і вбиратимуть пил.

Рослини висадили за ініціативи громадської організації «Добро. Дій» на кошти благодійників.

«Вартість висадження одного дерева — благодійний внесок — стартує від 60 тис. грн і більше. Кожен партнер уже вибирає суму самостійно. Хтось 60 тисяч донатить, хтось 100 тисяч. Певна частина коштів — це собівартість дерева, створення лунки, вартість самого саджанця та два тижні догляду після висадки, а решту коштів направляємо безпосередньо на дрони», — розповіла Оксана Тиндик, представниця оргкомітету ГО «Добро. Дій».

Частина зібраних громадською організацією коштів йде на висадку дерев, решта — на купівлю дронів для потреб українських захисників.

Завдяки проєкту вдасться закупити 50 FPV дронів-камікадзе. 20 безпілотників уже передали воїнам 24-ої бригади, а ще 30 відправлять невдовзі.

Раніше ми писали, що бучанські екоактивісти у межах пілотного проєкту «Eco Bucha» розпочали інвентаризацію дерев у громаді.

Фото: Львівська міська рада