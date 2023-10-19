Власник приміщення у Львові, де знищили унікальну мозаїку, пообіцяв її відновити

345
Ірина Маймур
share share

Власник приміщення у Львові, де знищили унікальну мозаїку художника Богдана Сойки, профінансує її відновлення.

Наразі активісти шукають детальні світлини мозаїки, повідомила памяткоохоронниця Олеся Дацко.

«Для якісного відновлення цієї мозаїки потрібні її детальні фото. Хто має фото цієї мозаїки, надруковані, електронні чи на плівках радянських часів, може теперішні якісні, які показують саму мозаїку, щоб проглядалися деталі й кольори — передайте, будь ласка художникам, які її відновлюватимуть», — написала Дацко.

Також волонтери в пошуках смальти для відновлення пам’ятки. Смальтою називають кольорове непрозоре скло у вигляді невеликих кубиків або пластинок. Його застосовують для виготовлення мозаїк у декоративно-ужитковому, зокрема ювелірному мистецтві.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові на вулиці Володимира Великого, 2 знищили унікальну мозаїку авторства художника Богдана Сойки.

Фото: Юрій Волощак

Опубліковано: 19 жовтня 2023
share share
Стало відомо, коли запрацює оглядовий майданчик на щиті Батьківщині-матері Стало відомо, коли запрацює оглядовий майданчик на щиті Батьківщині-матері Миколаївське конструкторське бюро розробило проєкт плавучого будинку: візуалізації Миколаївське конструкторське бюро розробило проєкт плавучого будинку: візуалізації Київрада не підтримала петицію про заборону знесення історичних будівель Київрада не підтримала петицію про заборону знесення історичних будівель Про роботу Музею Ханенків під час війни зняли документальний фільм: де подивитися Про роботу Музею Ханенків під час війни зняли документальний фільм: де подивитися На Лютеранській облаштували укриття з місцями для сну На Лютеранській облаштували укриття з місцями для сну На даху трамвайного депо у Вінниці облаштували сонячну електростанцію На даху трамвайного депо у Вінниці облаштували сонячну електростанцію У Франківську відкриють фудмаркет, який об`єднає 15 гастрономічних концепцій У Франківську відкриють фудмаркет, який об`єднає 15 гастрономічних концепцій У центрі Львова за кошти благодійників висадили понад 40 дерев У центрі Львова за кошти благодійників висадили понад 40 дерев
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.