Власник приміщення у Львові, де знищили унікальну мозаїку, пообіцяв її відновити

Власник приміщення у Львові, де знищили унікальну мозаїку художника Богдана Сойки, профінансує її відновлення.

Наразі активісти шукають детальні світлини мозаїки, повідомила памяткоохоронниця Олеся Дацко.

«Для якісного відновлення цієї мозаїки потрібні її детальні фото. Хто має фото цієї мозаїки, надруковані, електронні чи на плівках радянських часів, може теперішні якісні, які показують саму мозаїку, щоб проглядалися деталі й кольори — передайте, будь ласка художникам, які її відновлюватимуть», — написала Дацко.

Також волонтери в пошуках смальти для відновлення пам’ятки. Смальтою називають кольорове непрозоре скло у вигляді невеликих кубиків або пластинок. Його застосовують для виготовлення мозаїк у декоративно-ужитковому, зокрема ювелірному мистецтві.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові на вулиці Володимира Великого, 2 знищили унікальну мозаїку авторства художника Богдана Сойки.

Фото: Юрій Волощак