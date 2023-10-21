Американський благодійник викупив ЖК у Софіївській Борщагівці для постраждалих від війни

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Наталія Габрух
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Американець викупив житловий комплекс у Софіївській Борщагівці для переселенців. Про це повідомляє пресслужба Київської обладміністрації.

Ключі від квартир отримали 52 родини, які втратили власні оселі. Це 139 людей із Донецької, Луганської, Херсонської та інших найбільш постраждалих внаслідок російської збройної агресії областей.

Під час відбору перевагу віддавали особам працездатного віку, які мають роботу або перебувають у її пошуку.

Наразі мешканців заселили до 3 під’їздів. Решта 83 квартири будуть заселені до кінця грудня цього року.

Одно-, двох- і трикімнатні квартири вже відремонтовані, у них виконаний ремонт, облаштована сантехніка, встановлена вся побутова техніка, є текстиль, посуд і набір продуктів на перший час.

Житло надається у безкоштовне користування терміном на 5 років. Мешканці сплачуватимуть лише за комунальні послуги та обслуговування прибудинкової території. Передбачається, що за цей час працююча сім’я зможе заощадити кошти для купівлі чи будівництва власного житла або першого внеску іпотечного кредиту.

Квартири придбав американський бізнесмен і меценат, Делла Лой Хансен. Проєкт вдалося реалізувати також завдяки благодійній організації To Ukraine with love.

Раніше ми писали, що у Вінниці переселенці звели багатоповерхівку за власні кошти.

Фото: пресслужба Київської обладміністрації.

Опубліковано: 21 жовтня 2023
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