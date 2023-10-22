Як зараз виглядає міст, який будують на Оболоні

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Наталія Габрух
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В Києві триває будівництво пішохідного мосту, що повинен об'єднати набережну, парк «Наталка» і пляж на острові Оболонський. Наразі будівельники з'єднали одну з арочних конструкцій моста. Продовжується підготовка до обварювання. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Новини».

Як відомо, міст планують виготовити із металу з «Азовсталі». Він складатиметься з п’яти хвиль. Його довжина — 160 метрів, а ширина — 4 метри. Міст буде підсвічуватись різними кольорами. Окрім того, на ньому вмикатиметься музика, коли на мосту збереться певна кількість людей.

Завершити будівництво хочуть у 2024 році.

Раніше ми писали, що на Шулявці облаштували тимчасовий наземний перехід: активісти закликають зробити його постійним.


Фото: Київ Новини.

Опубліковано: 22 жовтня 2023
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