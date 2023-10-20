На Шулявці облаштували тимчасовий наземний перехід: активісти закликають зробити його постійним

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Валерія Гуржий
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На Шулявці облаштували нерегульований наземний перехід, який дублює підземний.

Про це пишуть "Пасажири Києва".

Його облаштували по парній стороні Берестейського проспекту на заїзді на вулицю Довженка та на з’їзди з Шулявського шляхопроводу.

Нанесення переходу жовтою розміткою означає, що він тимчасовий. Ймовірно, на час ремонту підземного переходу та облаштування там ліфтів.

Однак у вівторок на "Майстерні міста" активісти наполягали на тому, що в результаті закінчення будівництва шляхопроводу інклюзивний наземний перехід має бути на постійній основі. Адже ліфти час від часу не працюють, а люди, в тому числі маломобільні, повинні мати можливість подолати відрізок найкоротшим шляхом – а це виключно по поверхні.

Фото: Вадим Січкарук

Опубліковано: 20 жовтня 2023
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