На Шулявці облаштували тимчасовий наземний перехід: активісти закликають зробити його постійним

На Шулявці облаштували нерегульований наземний перехід, який дублює підземний.

Про це пишуть "Пасажири Києва".

Його облаштували по парній стороні Берестейського проспекту на заїзді на вулицю Довженка та на з’їзди з Шулявського шляхопроводу.

Нанесення переходу жовтою розміткою означає, що він тимчасовий. Ймовірно, на час ремонту підземного переходу та облаштування там ліфтів.

Однак у вівторок на "Майстерні міста" активісти наполягали на тому, що в результаті закінчення будівництва шляхопроводу інклюзивний наземний перехід має бути на постійній основі. Адже ліфти час від часу не працюють, а люди, в тому числі маломобільні, повинні мати можливість подолати відрізок найкоротшим шляхом – а це виключно по поверхні.

Фото: Вадим Січкарук