У відновлених будинках на Київщині немає раковин, кранів і кахель — Держаудитслужба

У Київській області виявили неефективне використання бюджетних коштів під час відбудови пошкоджених будинків.

Цей факт під час перевірки зафіксувала Держаудитслужба.

У відновлених будинках інспектори виявили розбіжності в реальності та документації.

Зокрема, за актами виконаних робіт там уже мали встановити раковини, крани і змішувачі, покласти кахлі та пофарбувати під’їзди. Однак під час перевірки цього не виявили, повідомила очільниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.

За її словами, держава не має наміру застосовувати санкції до недобросовісного підрядника. Головна мета аудиту — вказати на недоліки та змусити виконати взяті на себе зобов’язання.

Нагадаємо, що раніше Мінфін визначив Держаудитслужбу головним органом, що контролюватиме питання використання коштів місцевими бюджетами під час відновлення. Зокрема, перевірки вже провели в Ужгороді, Чернівецькій та Ірпінській громадах.

Раніше ми писали, що в Києві відбудували готель, у який влучила російська ракета.

Фото ілюстративне, КОВА